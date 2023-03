Angajații de la stat urmeaza sa aiba inca patru zile libere legate. Urmatoarea minivacanța pentru bugetari va fi in zilele de Paște. Angajații vor avea patru zile libere: Vinerea Mare (14 aprilie), Sambata Mare (15 aprilie), prima zi de Paște (16 aprilie) și a doua zi de Paște (17 aprilie). Iar cei care sarbatoresc Paștele […] The post Cand este urmatoarea minivacanța pentru bugetari. Vor urma alte patru zile libere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .