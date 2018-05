Cand este urmatoarea minivacanta la romani? Zile libere 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa minivacanța de 1 mai romanii se intorc miercuri, la serviciu, insa la finalul acestei luni, vor avea inca o minivacanța de trei zile. La finalul lunii mai, romanii vor avea inca o zi libera, cand vor fi Rusaliile, care se va lipi la weekend. Mai exact, a doua zi de Rusalii pica luni, 28 mai și…

- ZILE LIBERE 2018. VEZI cand va fi urmatoarea minivacanta Concediul romanilor primit cu ocazia Zilei Muncii se termina pe 2 mai, insa la finalul lunii revine vacanta. Iar pana la sfarsitul anului, se mai strang alte zile libere. La finalul lunii, mai avem inca o zi libera, cand vor fi Rusaliile, care…

- Numarul zilelor libere reglementate prin lege creste de la un an la altul. 1 mai a venit, in acest an, cu o mini-vacanta de patru zile, cel putin pentru angajatii de la stat. Vestea proasta este ca toti cei care au avut parte de un mini-concediu vor fi nevoiti sa recupereze cele opt ore aferente…

- Romanii au parte de o minivacanța de 1 mai, dupa ce Guvernul a decis ca și ziua de 30 aprilie sa fie libera pentru bugetari. Cand vor avea romanii urmatoarea minivacanța? Curand. Mai exact, la finalul acestei luni, de Rusalii. O minivacanța de 3 zile ii așteapta pe romani in ultimele zile din luna…

- Dupa zilele libere de care se bucura in minivacanta de 1 Mai, pentru toti romanii urmeaza alte doua weekenduri prelungite in urmatoarea luna. Astfel, potrivit Codului Muncii, sunt libere prima si a doua zi de Rusalii, adica 27 (duminica) si 28 mai (luni). Apoi 1 iunie, Ziua Copilului, este…

- Urmatoarea minivacanta pentru unii angajati romani este cu ocazia zilei de 1 Mai. Guvernul a decis ca si luni, 30 aprilie, este zi libera anul acesta, astfel ca, impreuna cu weekend-ul 28-29 aprilie, sunt patru zile in care nu se lucreaza. Din acest an, salariații din sistemul de stat, dar și cei din…

- Potrivit unei propuneri a Ministerului Muncii, ziua de 30 aprilie, care va fi luni, va fi libera și se va recupera cu alta ocazie. Astfel, bugetarii și, bineințeles, elevii vor incepe minivacanța de 1 mai pe 28 aprilie, urmand sa aiba 4 zile libere. Astfel, la trei saptamani de la vacanța de Paște,…

- Dupa cele patru zile libere de Pasti 2018, urmatoarea minivacanta pentru unii angajati romani este de Rusalii, care in acest an sunt sarbatorite pe 27 mai. Vezi și URARI DE PASTE 2018: Mesaje și felicitari de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Potrivit legislatiei in vigoare,…