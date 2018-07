Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul creștin ortodox din 24 iulie este mare sarbatoare. Biserica Ortodoxa p praznuiește pe Sfanta Mare Mucenița Hristina (Cristina). La multi ani romancelor care poarta acest nume sfant.

- In ziua de 29 iunie, in fiecare an, Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, cei care au vestit cuvantul Evangheliei la multe popoare, aducand numerosi oameni la credinta crestina. Sfantul Petru s-a nascut in localitatea Betsaida, din tinutul Galileii. Primind la nastere…

- Sarbatoare pentru ortodocși. În ziua de 24 iunie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Nașterii Sfântului Ioan Botezatorul, cunoscuta în popor și cu denumirea de Dragaica sau Sânziene.

- Sarbatoare mare in lumea interlopa din Capitala. Marin, cel mai temut dintre ”Gemeni”, a fost pus in libertate dupa 13 petrecuți in spatele gratiilor. (Cele mai bune oferte laptopuri) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini de la mega-cheful dat in cinstea ”Regelui lumii…

- Duminica, 24 iunie va fi sarbatoare mare in cadrul Bisericii Ortodoxe. Preacuviosul Parinte Timotei, staretul Manastirii Scarisoara Noua, va fi hirotonit si instalat in scaunul de Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului. Ceremonia de instalare va avea loc la ora 12.00, la…

- Biserica Ortodoxa il pomenește, pe 16 iunie, pe Sfantul Ierarh Tihon, episcopul Amatundei, mare facator de minuni. In popor, oamenii il respecta pe Sfantul Tihon drept protector al viței de vie. OrtodoxeSf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei; Sf. Sfintit Mc. Marcu, episcopul Apoloniadei Greco-catoliceSf.…

- Calendar ortodox 18 mai. Mare sarbatoare a creștinatatii. Biserica Ortodoxa ii pomenește pe sfintii mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel si Hristina (Cristina) fecioara! La mulți ani celor cu numele! Semnificația numelor.

- Biserica Ortodoxa praznuiește Inalțarea Domnului la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din cea de-a patra saptamana dupa Paște. Cancan.ro iți spune cand este Inalțarea Domnului in 2018, la cataloci și la ortodocși! 10 mai este data cand catolicii sarbatoresc Inalțarea, in 2018. In schimb, creșetinii…