- Ziua naționala a inotului va fi marcata, in fiecare an, la 19 iulie, potrivit Decretului semnat de președintele Klaus Iohannis.„Ziua nationala a inotului va fi marcata de catre Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern, de cluburi sportive/asociatii si membri afiliati prin participarea la evenimente…

- Vineri, 5 noiembrie, ziua a patra de concurs la Campionatul European de inot in bazin scurt de la Kazan (Rusia), competitie care se desfasoara in perioada 2-7 noiembrie, i-a readus in incinta Aquatics Palace și pe ceilalți trei sportivi romani prezenți in Rusia: David Popovici, Vlad Stancu și Alexandra…

- Radioul si Televiziunea publice din Romania se afla intr-un blocaj institutional fara precedent, susțin reprezentantii sindicatelor din cele doua institutii.Aceștia propun anularea procedurii de desemnare a noilor membri ai consiliilor de administratie, numirea unor directori generali interimari…

- Un protest semnat de patru organizații, doua sindicale și doua asociații din media și apararea drepturilor omului, referitor la blocajul instituțional „fara precedent”, la radioul și televiziunea publice din Romania, a fost transmis, luni, celor mai importanți oameni politici din Romania, dar și catre…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

- Caroli Foods Group susține comunitatea argeșeana cu 500.000 lei, cu sprijinul Primariei Pitești și al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern. Caroli Foods Group, liderul pieței produselor preparate din carne, cu o fabrica de profil in Pitești, iși intarește contribuția la dezvoltarea comunitații…