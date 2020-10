Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel și Violeta sunt impreuna de 27 de ani și nu concep viața unul fara celalalt. Au impreuna trei copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Soția artistului a povestit cum l-a cunoscut pe acesta, in urma cu mulți ani.„L-am cunoscut in ’92. Uite, si atunci traiam vremuri tulburi, cu multe schimbari,…

- Președintele Platformei DA, Andrei Nastase,și-a expus talentele de cantareț, dupa ce a fost invitatul unei emisiuni la postul de radio DiasporaFM. Provocat de catre gazdele emisiunii, politicianul a interpretat piesa „Unde dragoste nu e” a lui Gheorghe Gheorghiu, scrie SHOK.md .

- Filmul "BELOVED", realizat de Yaser Talebi din Iran, o pledoarie despre dragoste si omenie, a castigat Marele Premiu al celei de-a XVII-a editii a Festivalului International al Televiziunilor si Producatorilor Independenti SIMFEST de la Targu Mures. "Anul acesta, sarcina…

- Agapia Veche, punctul de inceput al așezamantului monastic cunoscut, in zilele noastre, drept Manastirea Agapia, este perceputa de mine ca o intreaga viata tamaduitoare intr-o poiana adapostita de padurile inalte și dese… Proiect „Ținutul manastirilor” © Nicolae Tomescu Agapia Veche / dragoste creștina…

- Frumusete, talent si o vulnerabilitate ca o rana deschisa. Aceasta a fost Dalida, al carei fantastic succes profesional nu a fost suficient pentru a salva din durerea esecurilor personale. Iata povestea ei!

- Una dintre cele mai frumoase și dorite actrițe franceze, a ajuns sa traiasca singura, la varsta de 65 de ani. In ciuda succesului pe plan profesional, Isabelle Adjani nu a ajuns sa fie implinita și pe plan sentimental A avut parte de durere și infidelitate, iar acum , a invațat sa fie fericita și fara…

- Liderii Mitropoliei Clujului se așteptau ca in acest la Manastirea de la Nicula sa poata veni pelerini ca in anii trecuți, ”in linii mari”.”Noi ne hotaram sa facem, in linii mari, ce am facut și anii trecuți, doar ca am recomandat credincioșilor sa nu vina doar in ultima zi, sa vina pe parcursul zilelor…

- ”La multi ani, FC ARGEȘ! Astazi, 6 august, se implinesc 67 ani de la inființarea primului club profesionist de fotbal din tara, FC ARGES. Sunt extrem de fericit ca acest eveniment coincide cu revenirea echipei in Liga 1! Dragi piteșteni, ca și pe mulți dintre dumneavoastra, m-au incercat de-a lungul…