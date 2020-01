Când este îndreptăţit poliţistul să pătrundă într-o locuinţă In conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, norme ce vor intra in vigoare de la sfarsitul acestei luni, politistul este indreptatit sa patrunda, in orice mod, intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

