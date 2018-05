Stiri pe aceeasi tema

- Un experiment realizat de un preot din Campina s-a dovedit pana in prezent un succes. A inchiriat un automat pentru sucuri si sendvisuri si a umplut rafturile cu lumanari si candele. Aparatul a fost plasat la intrarea intr-un cimitir, pentru ca oamenii care isi viziteaza apropiatii trecuti in nefiinta…

- Pe langa faptul ca este un sfant contemporan, un sfant al secolului nostru, el atrage indeosebi prin multimea minunilor savarsite, atat in timpul vietuirii sale, cat si dupa adormirea sa intru Domnul. Foarte multi credinciosi care au venit de-a Iungul vremii sa se inchine la Sfintele sale Moaste,…

- Buna Vestire 2018 este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire, cunoscuta in popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an…

- Religia ortodoxa ne indeamna sa ne inchinam mereu, acest gest ne va feri de cele rele și va atrage norocul in casa noastra.Fie ca suntem la masa, seara inainte de culcare sau atunci cand trecem pe langa o biserica, este bine sa ne inchinam si sa facem semnul crucii. Dar, ce se intampla daca nu te inchini…

- Ziceam noi, mai hat, despre un nene derector de la o soțietate din parohia lui dom Chitic cum ca ar lua vreo suta jumate de batrane pe an, plus bonuri de masa, vacanța și mașina sub creierii pantalonilor, pentru manopere de mare complexitate la tras linii pe asfalt. Ș-am zis noi, asta, da, homo sapiens,…

- Faceau planuri de nunta și, de-a lungul ultimelor, luni, de cand aparuse copilul in viața lor, lucrurile pareau perfecte. Doar ca, brusc, una dintre brunetele care au facut senzație in lumea mondena de la noi a luat o decizie crunta.

- Construita in anul 1535, Manastirea de la Cosula este una dintre cele mai frumoase si cunoscute lacase de cult din nordul Moldovei. A fost ridicata in stilul arhitecturii medievale moldovenești de catre sfetnicul lui Petru Rares, marele logofat Mateiaș Coșulvei in anul 1535. La intrarea in biserica…

- CHIȘINAU, 01 ian — Sputnik. Pe 1 februarie, creștinii ortodocși îl sarbatoresc pe Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Egipt, unul dintre întemeietorii monahismului alaturi de Sfântul Antonie cel Mare. El nu trebuie confundat cu Sfântul Macarie…