- FUMIGENE DE LUNI (17) Covidiada, care se desfașoara in aceste zile pe toate canalele, a pus in umbra orice altceva, inclusiv omagierea autorului Țiganiadei, Ioan Budai-Deleanu, la 200 de ani de la moarte. Țiganiada, sau Tabara țiganilor - cu nume incorect politic, dupa standardele de astazi -, ramane…

- Peste 44,16 milioane de persoane la nivel mondial au fost testate pozitiv pentru coronavirus si 1.169.176 au decedat din cauza COVID-19. Cazurile de infectie si decesele au fost raportate de peste 210 state ale lumii, incepand de la primul caz depistat in China, in luna decembrie 2019. Pe primul loc…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 O.K. In publicistica romaneasca, un nou nume de revista: "GALAXIA ROMANEASCA", magazin ilustrat de cultura, informatie si reportaj. Director: Radu Theodoru. Redactor sef: Olimpian Ungherea. Din caseta tehnica lipseste culoarea politica. Sa…

- Street Style la Festivalul de moda de la Shanghai In plina pandemie, influencerii au acaparat cele mai importante zone din Shanghai. Așa se intampla mereu cand Festivalul de moda de la Shanghai este in plina desfașurare. Iubitorii de moda au imbracat cele mai cool ținute și au defilat pe strazile celui…

- In plina pandemie de coronavirus peste 637 de milioane de oameni au calatorit in China in ultima saptamana pentru a celebra „Saptamana de Aur” anuala a țarii, a declarat vineri guvernul țarii, citat de CBNC.Doua evenimente mari au loc in acest an: Ziua Nationala, care sarbatoreste infiintarea Republicii…

- China a avut peste 637 de milioane de turisti saptamana trecuta. Turiștii au vizitat diferite zone ale țarii asiatice in timpul unor sarbatori importante, Ziua Naționala și Festivalul de Toamna, cheltuind peste 68 de miliarde de dolari, potrivit Mediafax.Peste 637 de milioane de oameni au…

- Recunoscuta in țara și peste hotare, așteptata de catre vinificatori și consumatori, Ziua Naționala a Vinului a devenit una dintre principalele sarbatori care pune in valoare tradițiile noastre seculare, adunand, in fiecare an, mii de oameni.