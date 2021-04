Tribunalul Constanța a decis suspendarea deciziei de exmatriculare a unui student care a atacat in instanța decizia de exmatriculare, el fiind prins, alaturi de alți 45 de colegi, ca au copiat la examenele de la Facultatea de Drept. Florin Alexandru Cartoafa este unul dintre zecile de studenți exmatriculați de la Facultatea de Drept a Universitații […] The post Cand elevul iși depașește profesorul. Un student la Drept, exmatriculat ca a copiat, a caștigat in instanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .