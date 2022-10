Medic, psihoterapeut și scriitor canadian de origine maghiara, Gabor Mate a fost prezent, sambata dimineața, la libraria Carturești Verona din București. Zeci de oameni s-au inghesuit sa-i asculte ideile. Una dintre ele s-a referit și la Romania lui Ceaușescu. Imbracat casual, in blugi și sacou negre, o camașa kaki și o eșarfa maro deschis, Gabor Mate, 78 de ani, a vorbit publicului roman despre teoriile lansate in cel mai de succes volum al sau, „Cand corpul spune nu. Costul stresului ascuns”. Cartea este publicata in limba romana la editura Curtea Veche Publishing, care tocmai a lansat și…