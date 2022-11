Când e minivacanța de 1 decembrie pe care mii de români o așteaptă Bugetarii se vor bucura anul acesta de o vacanța de cinci zile, in luna decembrie. Cand e minivacanța de 1 decembrie pe care mii de romani o așteapta? Guvernul ofera o zi libera in plus la minivacanța de 1 decembrie. Astfel, zilele de Sfantului Andrei, 1 și 2 decembrie decembrie vor fi legate de weekend, bucurandu-se astfel de mai mult timp liber. De aceste zile vor beneficia angajații din domeniile in care activitatea poate fi intrerupta. Cand e minivacanța de 1 decembrie. Ziua care trebuie recuperata Ziua de 2 decembrie insa va trebui recuperata, nefiind o sarbatoare , programul de lucru fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

