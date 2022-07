Cand e Mai vara, Amedeo ne plimba prin povesti de dragoste. Piesa este despre cineva anume si sunt pasaje cu trimitere Amedeo lanseaza, la inceput de iulie, „Mai vara” și ne introduce, astfel, intr-o noua poveste de dragoste pe care sa o simțim prin el și prin poeziile pe care obișnuiește sa le puna, cu naturalețe, pe muzica. „Mai vara” este despre acea iubire pe care am purtat-o cu noi o vara și care se intoarce frecvent, cu fiecare adiere calda. O piesa pop, cu un ritm vibrant, care ne proiecteaza de pe o plaja pe alta, cu fiecare play, „Mai vara” este despre poveștile de dragoste care s-au terminat, dar și despre cele care vor urma. „Am scris Mai vara in sesiune cu un bun prieten cu care am lucrat și pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol: crazyradio.ro

