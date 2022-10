Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara a avut loc o intalnire de lucru la sediul PSD Ploiesti, in cadrul careia au fost alesi noii presedinti ai OFSD si OPSD. Au fost prezenti si senatorul Laura Moagher, deputatul Rszvan Ursu, prefectul Virgiliu Nanu, subprefectul Emil Draganescu si membri din cele doua organizatii.…

- Iluziile optice pot fi fascinante. Ele dezvaluie detalii interesante despre cum funcționeaza ochii și mintea noastra sau cum percepem culoarea și lumina. Și trebuie sa recunoaștem ca sunt distractive de privit. Se pare ca oamenii au fost intrigați de ele de secole bune, pentru ca exista tot felul de…

- Acesta este poate cel mai ravnit loc de munca din lume. Primesti 32.000 de lei pe luna pentru un lucru pe care il face toata lumea, insa pe bani mulți. Așadar, despre ce loc de munca incredibil este vorba, vedeți in randurile de mai jos ale acestui articol. Salariu de 6500 de dolari pe luna. […] The…

- Vești importante! Toți șoferii romani ar putea fi sancționați in cazul in care vor face aceasta greșeala cand se afla in trafic. Conducatorii auto care vor incalca aceste prevederi legislative risca amenzi de mii de lei. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera acest lucru banal.…

- Muncitorii lucreaza la MultipleXity in aceste zile, in așteptarea noului an, cultural european, al Timișoarei. Deocamdata in curte, unde se pun dale pe jos, nu și la complex. Piesa principala a dosarului de candidatura a Timișoarei pentru titlul de capitala europeana a culturii este centrul MultipleXity.…

- Tanarul de 19 ani, care se lauda recent pe retelele de socializare ca munca de livrator este usoara si foarte bine platita, a ramas fara job. Compania la care lucra l-a concediat, dupa ce videoclipul sau s-a viralizat. @olliedtutt #fyp #sainsburys ♬ original sound - ChubbyKid Livratorul care se lauda…

- Curtea Constituționala din Germania a respins recursurile impotriva interzicerii angajarii de lucratori sezonieri in abatoarele din țara. In ultimii ani, romanii se numarau printre cei mai numeroși sezonieri, dar pandemia a dus la apariția unor scandaluri uriașe legate de protecția muncitorilor, informeaza…

- Folosirea scaunelor auto pentru copii Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Soferii si parintii care nu folosesc scaunele auto pentru copii, punându-i astfel în pericol pe cei mici, risca sa fie amendati de poliție. Câtiva…