Când e bine să faci gargară cu bicarbonat de sodiu Se spune ca bicarbonatul de sodiu nu ar trebui sa lipseasca din nicio gospodarie, datorita beneficiilor pe care le aduce pentru sanatate sau cosmetica. Bicarbonatul de sodiu poate inlocui apa de gura, ajuta la albirea dinților, dar poate inlocui și deodorantul. Iata pentru ce e buna gargara cu bicarbonat de sodiu și cum se face! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bicarbonatul de sodiu este un aliment minune care ne ajuta in foarte multe cazuri. De la prepararea mincarurilor, pina la ingrijirea corporala sau curațenie in casa, acest produs simplu ne face viața mai ușoara. La fel cum este și in acest caz. Iata de ce este bine sa pui bicarbonat de sodiu in apa…

- Știai ca bicarbonatul de sodiu poate fi folosit și pentru alte lucruri in afara de gatit și curațenie? Tratamentul cu bicarbonat de sodiu și miere, pentru un ten de portelan Amestecați 4 linguri de bicarbonat de sodiu cu o lingura de miere și doua lingurițe de apa. Aplicați pasta pe ten intinzand-o…

- Bicarbonatul de sodiu servește in numeroase acțiuni, de la a permite aluatului de paine sa creasca pana la curațarea a aproape tot ce este in casa ta. Peste toate, este și un aliat intr-ale frumuseții. De pilda, spalarea parului cu pulberea alba, fiind un compus chimic natural, iți lasa parul și scalpul…

- Un truc util pentru cei care au arsuri la stomac aduce din nou in prim-plan bicarbonatul de sodiu. Ce a observat o persoana dupa 30 de minute dupa ce l-a folosit? Ce spun medicii? Bicarbonatul de sodiu te scapa de arsurile la stomac? Ce a observat un om care a facut acest experiment? Este la […] The…

- Un bucatar de duminica a descoperit un truc util și simplu atunci cand facea clatite. Acesta a pus bicarbonat de sodiu in compoziție. Ce s-a intamplat și de ce de atunci respecta aceasta rețeta? Truc: ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu in clatite? Bicarbonatul de sodiu se afla in fiecare bucatarie.…

- Ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu peste ceapa și o calești? Un om a facut acest experiment și a ramas uimit de reușita sa. Care sunt diferențele pe care le observi din prima? Truc: pune bicarbonat de sodiu peste ceapa și las-o la calit Bicarbonatul de sodiu este unul din ingredientele foarte…

- Bicarbonatul de sodiu este recunoscut pentru beneficiile și utilizarile lui multiple. Este ingredientul care face minuni atat in bucatarie, cat și in ceea ce privește ingrijirea personala. O utilizare mai puțin cunoscuta este cea pentru picioare. Puțin bicarbonat de sodiu poate face minuni pentru picioarele…