Când divorțezi de realitate Cam asta se intampla cu vestul isterizat de perspectiva infrangerii NATO in Ucraina. La data cand acest material va fi publicat se vor fi terminat și alegerile din Dombas, respectiv regiunile Lugansk, Donesk, Herson și Zaporizhia. La o luna de la declanșarea ,,operațiunii speciale” in Ucraina, mai exact pe 16 martie, in aceasta rubrica https://www.desteptarea.ro/pretul-eroismului-miza-razboiului/ […] Articolul Cand divorțezi de realitate apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentani ai ocupatiei ruse din teritorii ucrainene anunta marti ca tabara "da" a obtinut o victorie in referendumurile de anexare organizate de Moscova in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, in est, si in regiunile ocupate Herson si Zaporijjea. Marti este ultima zi in care locuitorii regiunilor Donetk…

- Turcia nu va recunoaște aderarea la Rusia a autoproclamatelor republici populare separatiste Lugansk si Donetk (regiunile Luhansk și Donețk, din Ucraina, ocupate de Rusia - n.red.) si nici a regiunilor Herson și Zaporijjia - a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de Agentia…

- Razboi in Ucraina, ziua 214. Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse, unde sunt in desfasurare asa-zise ref

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat, miercuri, dupa ce Vladimir Putin a amenințat din nou Occidentul cu armele nucleare , spunand ca „lumea nu ii va permite” sa faca acest lucru. „Nu cred ca el va folosi aceste arme. Nu cred ca lumea ii va permite sa foloseasca aceste arme”, a declarat…

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa, potrivit prefectului judetului Vrancea, Nicusor Halici. „Planul Rosu de Interventie a fost activat in aceasta dimineata, dupa ce un autocar s-a rasturnat…

- In ciuda declarațiilor victorioase ale autoritaților, razboiul merge prost pentru Ucraina. Liniile fortificate pregatite timp de opt ani in Donbass sunt strapunse dupa ce, anterior, sunt pisate de artileria ruseasca. Autoritațile militare incearca sa umple golurile cu carne de tun proaspat recoltata…

- Din ciclul „sa ne radem(sic!) cu nemtii si sa plangem cu grecii”, am pentru azi un subiect deosebit de comic: Panzerhaubitze 2000, prescurtat PzH 2000. Este vorba despre celebrul tun autopropulsat produs de nemti si vandut catre o caruta de prostovani printre care enumeram: Italia, Olanda, Grecia, Lituania,…

- Razboiul din Ucraina și reacțiile diferitelor țari deschid o adevarata Cutie a Pandorei juridica. Am amintit, deja, despre problema aderarii Finlandei la NATO care nu se poate face decat cu acordul Consiliului de Securitate al ONU, așa cum prevede Tratatul de Pace incheiat la finele WW2. O aderare fara…