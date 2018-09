Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 17 septembrie propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, au precizat, pentru AGERPRES, oficial ai CCR. Actul normativ a fost adoptat marti in plenul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a inregistrat, miercuri, propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, au precizat, pentru AGERPRES, oficial ai CCR, scrie Agerpres.Actul normativ a…

- Proiectul unui act normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in scopul punerii in acord a legislatiei cu prevederile deciziei Curtii Constitutionale 498/2018 referitoare la Dosarul Electronic de Sanatate (DES) este in curs de elaborare, anunta CNAS. Demersul a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri Curtea Constitutionala asupra legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Aceasta este prima cale de atac a presedintelui…

- Parlamentarii USR, alaturi de parlamentari ai PNL, PMP si neafiliati, au depus miercuri o sesizare la Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de lege privind elaborarea Codului administrativ, a anuntat liderul USR, Dan Barna. Sesizarea a fost semnata de 28 de deputati USR, 13 deputati…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor.

- Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala.