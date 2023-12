Când DIICOT intra pe ușă, traficanții aruncau banii pe geam In incercarea de a scapa de probele care ii incriminau, traficanții de droguri „vizitați” de polițiștii DIICOT, au incercat sa arunce pe geam o geanta in care se aflau circa 130.000 de euro. Un alt traficant a aruncat in vasul de toaleta o parte dintre stupefiante. La Cluj și Iași, in urma percheziției facute la zece domicilii din cele doua municipii, procurorii au reținute șapte persoane pentru trafic de droguri in forma continuata. 40 de kilograme de muguri de canabis, 12 kilograme de hașiș, circa 120 g de cristal, precum și o mașina de numarat bani au gasit polițiștii și procurorii DIICOT in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au reținut 7 persoane pentru de trafic de droguri de risc in forma continuata, se arata intr-un comunicat al instituției.Membrii unei rețele de dealeri au introdus in Romania cantitați mari de droguri de risc pe care le-au distribuit ulterior catre alți dealeri din Cluj Napoca și Iași.…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi dimineata, la Targu Frumos.”Pe DN 28, in localitatea Targu Frumos, judetul Iasi, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara la sensul giratoriu de la intrarea in localitate”, anunta Centrul INFOTRAFIC…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in perioada 17 - 23 noiembrie, 722 de persoane, 61 de autovehicule si 52 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, au fost…

- 677 de persoane care faceau obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen au fost gasite in ultima saptamana. Dintre acestea 487 au fost localizate in tara noastra, au anuntat, duminica, reprezentantii Politiei Romane. ”In perioada 20-26 octombrie 2023, politistii romani si partenerii de pe…

- Politistii si procurorii au destructurat o retea de traficanti de canabis, formata din zece cetateni romani. Parte dintre suspecti au fost prinsi in flagrant, pe un camp din Dambovita, dupa ce ar fi vandut 20 de kilograme de cannabis. Anchetatorii arata ca, la scurt timp, aproape de zona in care au…

- Peste 550 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen (SIS) au fost depistate, saptamana trecuta, pe teritoriul Romaniei, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES , in perioada 6 – 12 octombrie,…

- Peste 150 de persoane au fost retinute in ultimele doua saptamani, in urma a 85 de actiuni desfasurate pentru destructurarea unor grupuri infractionale specializate, printre altele, in trafic de persoane si de droguri. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis sambata, in perioada 15 – 28…

- In perioada 8 – 14 septembrie 2023, politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 773 de persoane, 62 de autovehicule și 51 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Poliția Romana a anunțat ca in perioada amintita…