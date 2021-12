Când dictatorii se-ntâlnesc: Discuție plină de elogii reciproce între Vladimir Putin și Xi Jinping Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping si-au afisat miercuri buna întelegere &"model&", cu prilejul unei videoconferinte desfasurate în pline tensiuni cu Occidentul, relateaza AFP și Agerpres.



Tonul amical al discutiei, transmisa partial de televiziunea rusa, a contrastat puternic cu tirul de critici occidentale la adresa Moscovei, suspectata ca pregateste o invazie în Ucraina, si fata de Beijing, criticat pentru represiunile în Hong Kong si în Xinjiang.



Extrem de elogios, Vladimir Putin a salutat calitatea relatiei dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Agerpres , care preia AFP. „UE va raspunde in mod adecvat la orice noua agresiune, inclusiv incalcari…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia ( AUKUS) de alimentare a tensiunilor regionale incercand sa contracareze China, relateaza Reuters. Putin s-a adresat la un forum de investitii,…

- Președintele din Belarus a amenințat Europa ca va opri tranzitul de gaze naturale daca va primit sancțiuni. Tensiunile s-au intensificat din cauza valului de migranți de la granița cu Polonia, noteaza Reuters . Belarus amenința ca va opri tranzitul de gaze naturale catre Europa Aleksandr Lukașenko a…

- Președintele SUA a criticat absența lui Vladimir Putin și a lui Xi Jinping la summitul COP26. Joe Biden i-a acuzat ca „este o problema uriașa și au fugit”, precizand ca au facut o mare greșeala. Președintele american Joe Biden a criticat aspru absența lui Vladimir Putin și a lui Xi Jinping de la summitul…

- Utilizarea resurselor regenerabile in sistemul de producere a electricitații este unul dintre obiectivele majore ale civilizației actuale. Apa, vantul, soarele sunt practic surse inepuizabile de energie prin a caror folosința vom atinge un alt obiectiv important, și anume acela al reducerii poluarii.…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda reuniunii Consiliului European principalul subiect de discutie vizeaza rolul UE la nivel global. In acest context, vor fi abordate situatia din Afganistan, acordul de securitate dintre SUA, Marea Britanie si Australia (AUKUS), precum si relatiile cu China.La…

- Benzinariile raman fara benzina in Marea Britanie. Costurile energiei electrice cresc și in Uniunea Europeana inainte de iarna. Restricții forțate privind consumul de energie in China. Și creșterea prețurilor la petrol, gaze naturale și carbune. În timp ce presiunile de aprovizionare…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele…