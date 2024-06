Când depun jurământul noii aleși locali. Data la care se încheie mandatele foștilor edili Noii aleși locali nu iși vor prelua repsonsabilitațile imediat dupa terminarea alegerilor, pentru ca mandatele primarilor actuali au fost prelungite din cauza pandemiei. Cand depun juramantul noii edili și cand incep activitatea in adevaratul sens al cuvantului. Juramantul noilor primari Incepand cu 1 noiembrie, aleșii locali desemnați prin vot pe 9 iunie iși vor putea […] The post Cand depun juramantul noii aleși locali. Data la care se incheie mandatele foștilor edili appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

