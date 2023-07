In acest caz, respectiv aceasta noua campanie de creștere a taxelor și impozitelor, la 7 luni de la ultima campanie, calul care trage, ca de fiecare data, este mediul privat. Și este firesc, pe undeva, deoarece plusvaloare produce doar mediul privat, respectiv, poate mai corect, mediul economic, privat sau de stat, asta cu toate ca […] Articolul Cand dai cu „biciul fiscal” tot in calul care trage apare prima data in Curierul National .