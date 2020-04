Stiri pe aceeasi tema

- Maștile de protecție impotriva infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) ar trebui sa aiba doua sau trei straturi și sa acopere bine conturul feței. Acestea sunt doar doua dintre criterii, dupa cum a explicat profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie.

- „In ceea ce privește adunarile, eu nu cred ca in acest an adunarile de mare amploare vor fi reluate, este o parere personala. Probabil ca intre 50 și 100 de persoane o sa fie un interval acceptabil, dar trebuie raportat la un anumit spațiu. Daca spațiul e mic, distanțarea nu se poate produce. Concerte…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca acum este prea devreme pentru relaxarea restricțiilor anti-COVID-19... The post Profesorul Rafila, despre reluarea activitaților: “Copiii sa invețe in ture, iar stomatologia, frizeriile și cosmetica sa fie redeschise treptat”…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca acum este prea devreme pentru relaxarea restricțiilor anti-COVID19, insa anumite activitați trebuie redeschise, cum ar fi stomatologia, frizeriile și cosmetica. In ceea ce privește scoala, elevii ar trebui sa invețe in…

- Vaccinul antigripal va preveni co-infectia, in toamna sau in iarna, cu virusul gripal si cu noul coronavirus, a declarat, marti, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.„Vaccinul care probabil o sa fie extrem de solicitat in acest an este vaccinul gripal, care, dincolo de faptul…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie a raspuns la intrebarea pe care fiecare roman o are pe buze: cand vom putea ieși din case? „Eu cred ca dupa data de 15 mai. Dar atenție, nu distanțarea sociala sa nu mai fie necesara, o reducere a masurilor legate de distanțarea sociala,…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, sustine ca a reusit sa includa Romania pe lista tarilor unde se va testa un medicament anti-coronavirus."Am facut demersuri la biroul OMS pentru Europa si ma bucur ca am reusit sa includem si Romania, probabil Institutul Matei Bals,…

- In Romania nu exista motive de ingrijorare in acest moment in ce priveste infectarea cu coronavirus, pentru ca nu a fost confirmat niciun caz, spune profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El a explicat la Radio Romania Actualitati ca tara noastra trebuie sa fie…