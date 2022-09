Când crezi că alegi răul cel mai mic L-ați votat pe Basescu nu o data, ci de 4 ori, pentru ca dupa ani de zile de hahaiala sa spuneți ca a fost nașpa și v-ați inșelat. L-ați votat pe Iohannis de 2 ori și, acum spuneți ca v-a inșelat așteptarile, ca nu a facut nimic. Ați ieșit in strada dupa Colectiv convinși ca […] Articolul Cand crezi ca alegi raul cel mai mic apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua voturi negative ale Consiliului local Bacau, Rezerva de Apa a orașului a fost trecuta in administrarea CRAB. „In cazul nedorit al unei avarii pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, nu vom mai ramane zile intregi fara niciun strop de apa la robinet. Am adus acest proiect pentru prima…

- In ciuda declarațiilor victorioase ale autoritaților, razboiul merge prost pentru Ucraina. Liniile fortificate pregatite timp de opt ani in Donbass sunt strapunse dupa ce, anterior, sunt pisate de artileria ruseasca. Autoritațile militare incearca sa umple golurile cu carne de tun proaspat recoltata…

- De mai bine de 20 de ani modernizam, dotam, digitalizam sistemele operaționale de la toate nivelurile, cu precadere in instituțiile statului care se ocupa de finanțele țarii. Cel puțin așa declara responsabilii acestor programe, adevarate „inginerii” tehnice, achiziționate cu sume imense, bugetare și…

- Alegerea pavelelor este importanta pentru orice amenajare exterioara, atat pentru aspectul estetic, cat și pentru durabilitate. Asigura-te ca achiziționezi produse de calitate superioara, care sa reziste o perioada indelungata și sa arate impecabil an dupa an. Iata cateva recomandari de care sa ții…

- Te gandesti sa aduci un nou membru blanos in familie, insa nu esti in totalitate sigur daca este momentul potrivit? Poate crezi ca pisicile sunt o responsabilitate mare, insa, daca le oferi atentia si elementele de baza necesare, vei vedea ca nu sunt deloc pretentioase si sunt cei mai buni prieteni…

- Posesiile sunt necesare pentru viata. Dar posesiile pot dobandi o asemenea importanta in viata cuiva incat sa devina obsesii. Cand cineva este atat de consumat de lucrurile pe care le-ar putea avea incat nu mai aude chemarea urgenta a lui Dumnezeu, atunci cu siguranta a incurcat ordinea prioritatilor.…

- Consilierii PSD, PER și alți doi consilieri au votat, vineri, impotriva trecerii Rezervei de Apa in domniul public al municipiului, ceea ce a reaprins spiritele inca nepotolite dupa scandalul cu „Spitalul Municipal”. In vreme ce primarul viziteu acuza un complot impotriva cetațenilor, președintele Consiliului…

- „Intr-un context tensionat, marcat de discuții aprinse, am votat – astazi – in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, alaturi de toți colegii din delegația social-democrata, pentru propunerea Comisiei ca gazul și energia nucleara sa fie considerate sustenabile din punctul de vedere al mediului,…