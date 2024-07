Crește varsta de pensionare Simona Bucura Oprescu a facut anunțuri importante legate de varsta de pensionare in Romania. Conform Ministrului Muncii, varsta de pensionare va crește doar odata cu modificarea semnificativa a speranței de viața. „In ceea ce privește modificarea varstei de pensionare, noi am venit cu un mecanism, cu o garanție pentru pensionari, ca varsta nu va crește decat daca se modifica semnificativ speranța de viața. Este important ca pensionarii sa știe ca aceasta este o cerința europeana asumata de Romania prin PNRR, care vizeaza reforma pensiilor, și spune ca pana in 2025 varsta…