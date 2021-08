Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi in tara. Raluca…

- Ministrul Muncii susține ca reforma nu se face ca sa fie inghețate creșterile așteptate de pensionari: „pensiile, pana terminam reforma pensiilor, vor fi indexate pe legea actuala”.Intrebata despre marirea sau nu a pensiilor in urmatoarea perioada, Turcan a explicat ca „reforma pensiilor are doua componente,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a facut, sambata, noi precizari cu privire la majorarea pensiilor, și a vorbit și despre creștearea etapizata a alocațiilor pentru copii. Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a declarat, sambata ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vizitat punctul de vaccinare anti-COVID deschis sambata in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca Costesti. Aici se face imunizare anti-COVID cu vaccin de la compania Johnson & Johnson. ‘Centrele de vaccinare drive-thru reprezinta o solutie foarte buna pentru imunizarea…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a transmis ca pensiile romanilor vor crește in anul 2022 cu 14%. Aflandu-se intr-o vizita la Botoșani, sambata, reprezentantul Ministerului Muncii a transmis ca și alocațiile copiilor vor crește, insa Ludovic Orban susține ca nu exista resurse financiare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca Guvernul merge pe egalizarea treptata a varstei de pensionare pentru femei și barbați la 65 de ani. In prezent, femeile se pensioneaza la 61 de ani, iar barbații, la 65. Potrivit ministrului, in afara de Romania, doar in Polonia…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a demarat miercuri discutii cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania pentru a identifica cele mai bune solutii pentru remedierea inechitatilor din salarizarea personalului platit din fonduri publice.