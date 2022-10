Biserica Ortodoxa Rusa se amesteca mult prea activ in viața societații și in treburile statului, deși ar trebui sa acorde mai multa atenție problemelor morale, potrivit unei treimi dintre rușii chestionati (31%). Acestea sunt rezultate unui studiu realizat de VTIOM, relateaza Agentia de presa RBC. Totodata, in 2012, aceasta opinie era impartașita de 19%. Barbații in proportie de 38%, tinerii, de 18-34 de ani, in proportie de 59-45%, cetatenii ruși cu studii superioare și incomplete in proportie 38%, locuitorii oraselor Moscova și Sankt Petersburgi (44%), precum și utilizatorii activi de internet…