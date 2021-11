„Când aud ambulanța pe stradă, copiii mă întreabă dacă a fost atentat”. Refugiați afgani, la două luni după evacuarea lor în România Pentru 139 de cetațeni afgani, momentul cand aeronava TAROM a aterizat pe pista de la Otopeni a fost cel in care s-a concretizat evadarea din ghearele regimului taliban. Doua luni mai tarziu, cei mai mulți dintre evacuații afgani continua sa traiasca in Centrul pentru Solicitanții de Azil din Galați, nu departe de malul Dunarii. Romania le-a oferit siguranța, dar au ramas cu un viitor incert. Dupa caderea Kabulului in mainile talibanilor, autoritațile romane au luat și ele parte, alaturi de aliați, la misiuni de evacuare, nu doar a cetațenilor romani ramași in țara, dar și a 156 de afgani, care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

