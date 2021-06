Au trecut doar cateva luni de cand romanii au votat la alegerile parlamentare și locale. Sa aflam deci cand au loc urmatoarele alegeri in Romania și cand s-ar putea schimba lucrurile din nou. Urmatoarele alegeri prezidențiale din Romania vor avea loc in anul 2024. Este pentru prima oara cand toate alegerile vor avae loc in același an. Vorbim despre alegerile parlamentare, dar și de cele locale, data urmand sa fie stabilita cu cateva luni inainte de marele eveniment. Cand au loc urmatoarele alegeri in Romania Astfel, in 2024 romanii iși vor alege noul Parlament, noul președinte, dar și primarii…