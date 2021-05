Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii a anunțat luni ca primele patru evenimente-pilot, care se vor desfașura cu public, vor avea loc in perioada 14-16 mai in București și Cluj-Napoca. Guvernul a aprobat luni Hotararea...

- Primele patru evenimente pilot, cu public, vor avea loc la București și Cluj-Napoca. Care este programul spectacolelor Luni, Ministerul Culturii a anunțat faptul ca primele patru evenimente pilot care se vor desfașura cu public, vor fi organizate in perioada 14 – 16 mai in București și Cluj-Napoca.…

- Teatrul Național din Cluj-Napoca anunța cu bucurie redeschiderea sa pentru spectacole cu public in luna mai, ca urmare a ridicarii restricțiilor existente pe fondul scaderii numarului de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2.Teatrul Național din Cluj se redeschide oficial pentru public duminica, 16 mai.…

- Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti se va redeschide pe 14 mai, cu spectacole in patru sali in acelasi timp, a afirmat Ion Caramitru, managerul institutiei. "Teatrul National se redeschide in doua ipostaze: intai, plecand de la programul pilot pe care l-a initiat Ministerul Culturii. Deci,…

- Persoanele vaccinate cu ambele doze vor putea merge fara masca la Opera Naționala și la Teatrul Național din București. Este vorba despre un proiect pilot care va fi implementat in luna mai in cele doua instituții culturale. Romania se pregatește pentru reluarea evenimentelor culturale cu participarea…

- 10 universitați din Romania au facut impresie buna. Au fost trecute in clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2021. Cel mai bine clasata este Universitatea din București, in marja 301-400. Politehnica din Bucuresti, Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice…

- Azi ajunge in Romania cea mai mare tranșa de vaccinuri Pfizer: peste 500.000 de doze. Acestea vor fi livrate pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa. Procesul de…

- Opt obiective culturale majore din tara vor fi reabilitate sau construite in urmatorii sase ani, anunta deputatul PNL Alexandru Muraru, printre acestea figurand Opera Romana din Iasi, Muzeul National de Istorie din Bucuresti si Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, informeaza News.ro.…