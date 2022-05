Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs (37 de ani) e vazut ca unul dintre concurenții pentru ultimul act din Europa sau Conference League. In varful carierei, la sfarșitul celui mai bun sezon in competițiile continentale, Istvan Kovacs are șanse sa fie delegat de UEFA la o finala. Europa League: 18 mai, Frankfurt - Rangers,…

- Glasgow Rangers va juca in finala Ligii Europa cu Eintracht Frankfurt dar romanul nu va putea fi prezent * Roma – Feyenoord este finala Conference League Eintracht Frankfurt si Glasgow Rangers s-au calificat, joi seara, in finala Europa League la fotbal, dupa victoriile obtinute pe teren propriu,…

- AS Roma, echipa antrenata de Jose Mourinho (59 de ani), s-a calificat in finala Conference League, dupa ce a trecut de Leicester in semifinale, scor 2-1 la general. Dupa aceasta performanța reușita cu „giallorossii”, tehnicianul portughez a devenit primul antrenor care bifeaza o finala europeana cu…

- Eintracht Frankfurt și Glasgow Rangers (echipa pentru care joaca Ianis Hagi) s-au calificat in finala Europa League. Tot joi, AS Roma și Feyenoord Rotterdam au obținut biletele pentru ultimul act al competiției Conference League.

- Dupa inaugurarea noului stadion Giulești, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, condus de Sorin Grindeanu, cel care pastorește și Clubul Sportiv Rapid București, a stabilit care sunt tarifele pentru inchirierea noii arene. De la 10.000 de euro pana la 25.000 de euro, chiria pentru un meci pe…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 14:30, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile de finala ale Europa League. De la 16:00, oficialii UEFA vor stabili duelurile din fazele eliminatorii ale Conference League. Tragerile la sorți vor avea loc la sediul UEFA din Nyon, Elveția, și vor putea…

- efbet ți-a pregatit cote speciale la toate competițiile sportive din luna Martie! Fie ca vorbim de Champions League, Europa League sau de noua competiție UEFA, Conference League ai parte de o oferta și cote de top la toate confruntarile din Europa! efbet este casa de pariuri care ofera una din cele…

- „Primavara europeana” a inceput deja in Champions League, Europa League și Conference League, inca din 15 februarie. Dar acum, ea vine și in calendar, odata cu saptamana marțișorului in Romania, o saptamana in care pasionații de sport sunt rasfațați cu evenimente majore in mai multe discipline. ...