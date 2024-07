Când au loc alegerile prezidențiale și parlamentare Alegeri prezidențiale și parlamentare PSD și PNL s-au ințeles ca alegerile parlamentare sa aiba loc pe 1 decembrie, iar cele doua tururi ale prezidențialelor pe 24 noiembrie și 8 decembrie. Comunicatul PSD-PNL „Coaliția de guvernare a finalizat discuțiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile prezidentiale si parlamentare. Astfel, ținand cont și de opiniile exprimate de celelalte formațiuni politice, reprezentanții Coaliției au fost in consens in ceea ce privește organizarea alegerilor prezidențiale, dupa cum urmeaza: primul tur in data de 24 noiembrie al doilea tur in data de 8… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

