Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au identificat doua minerale care nu au mai fost descoperite pana acum pe Pamant, intr-un meteorit cu o greutate de 15,2 tone cazut in Africa. scrie CNN, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Descoperire arheologica impresionanta pe lotul Ploiești-Buzau al A7, anunța Compania de Drumuri (CNAIR). Arheologii au descoperit un mormant princiar – al unui razboinic – datat, pe baza inventarului, in epoca migrațiilor.In timpul lucrarilor la autostrada Ploiești-Buzau, muncitorii au facut o descoperire…

- Oamenii de știința din SUA au anunțat o noua descoperire importanta in cursa pentru recrearea fuziunii nucleare. Aceasta tehnologie este urmarita de zeci de ani deoarece are un potențial uriaș ca sursa de energie aproape nelimitata.

- Un copilaș a fost gasit de oamenii legii traind intr-o casa in condiții groaznice. S-a intamplat in urma cu aproape o saptamana in Florida, SUA. Mama sa, de 38 de ani, a fost arestata dupa ce poliția a anunțat ca a gasit un copil și mai multe animale care traiau in condiții mizere, inclusiv materii…

- Descoperire halucinanta facuta de polițiștii din Capitala, intr-un centru comercial din Sectorul 4 din București. In timpul perchezițiilor, au gasit produse contrafacute ascunse dupa un perete fals. Oamenii legi și-au dat seama de modul de operare al comercianților dupa ce au intrat in magazin și s-au…

- Oamenii de stiinta ar putea sa fi descoperit unul dintre cele mai vechi sisteme stelare cu planete stancoase din galaxia noastra. Doua stele pitice albe si ramasitele unor planete stancoase vechi de peste 10 miliarde de ani, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Descinderi ale poliției, miercuri dimineața, in 18 locații din Timiș. Oamenii legii percheziționeaza locuințele a 21 de persoane suspectate de trafic droguri de risc și mare risc, dar și de alte substanțe cu efecte psihoactive. Marfa era comandata de pe Darkweb și era transportata din Germania sau Olanda…