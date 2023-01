Când au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi în ianuarie. Caracteristicile climatice ale perioadei, prezentate de ANM Cand au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi in ianuarie. Caracteristicile climatice ale perioadei, prezentate de ANM Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 – 20 de grade Celsius, potrivit […] Citește Cand au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi in ianuarie. Caracteristicile climatice ale perioadei, prezentate de ANM in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

