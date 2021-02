Când au copiii vacanță în 2021. Se știe calendarul pentru anul școlar următor Dupa un an cu foarte multe necunoscute pentru elevi și parinți, cu decizii de inchidere a școlilor și reluarea de mai multe ori a cursurilor fizice, Ministerul Educației a publicat structura anului școlar 2021-2022 și știm cel puțin cand au copiii vacanța in 2021. Ceea ce ramane de vazut este cat vor face cursuri online și cat in școli. Pe 8 februarie a inceput semestrul al doilea, iar pana la finalul anului școlar in curs, elevii vor avea doua vacanței, una in perioada 2-11 aprilie, iar a doua de pe 30 aprilie pana pe 9 mai. Urmeaza apoi din nou cursuri și pe 18 iunie se incheie anul școlar 2020-2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

