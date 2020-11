Stiri pe aceeasi tema

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara și viața ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC. Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul ca transmiterea…

- Soția președintelui ales Joe Biden, Jill Biden, care are un doctorat in educație, nu va renunța sa predea și iși va pastra norma intreaga pe care o are la un colegiu public din apropiere de Washington și dupa ce va deveni oficial prima-doamna a țarii, in data de 20 ianuarie 2021. Jill Biden, in varsta…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Sindicatul Poliției din Germania (GdP) estimeaza ca numarul sinuciderilor in randul agenților ale caror drepturi le reprezinta este de aproape doua ori mai mare decat in restul societații. ”Unele dintre clipele traite in timpul serviciului sunt copleșitoare,…

- Prima doamna Melania Trump a postat un eseu personal pe site-ul Casei Albe in care detaliaza experiența ei in lupta cu Covid-19, fiind diagnosticata in urma cu aproximativ doua saptamani. Prima doamna a mai dezvaluit ca fiul ei, Barron Trump, in varsta de 14 ani, despre care Casa Alba a confirmat public…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In Germania, masurile guvernamentale de combatere a pandemiei nu doar ca revin, ci se și inmulțesc. Interzicerea ieșitului din case intre anumite intervale orare, restricționarea contactelor intre oameni și ingreunarea calatoriilor (inclusiv cele in interiorul…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Cu un an inainte de alegerile federale, Partidul Verzilor din Germania solicita guvernului condus de cancelarul creștin-democrat Angela Merkel, sa purceada la schimbarea fundamentala a politicii germane in materie de transporturi, scrie cotidianul ”Suddeutche…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Vorbind, luni (31 august) in cadrul unui eveniment electoral tensionat, ministrul german al sanatații Jens Spahn a relativizat masurile dure luate in primavara de executivul de la Berlin. ”Bazandu-ne pe ceea ce știm astazi, va pot spune ca nici frizeriile, nici…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Guvernul de stanga al Berlinului a interzis mai multe manifestații ce se anunțau de amploare impotriva politicii germane de combatere a coronavirusului, declanșand o noua dezbatere despre drepturi și libertați. In justificarea hotararii luate, autoritațile amesteca…