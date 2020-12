Stiri pe aceeasi tema

- In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului este interzisa dupa ora 23.00, dar și al recomandarilor speciale ale autoritaților pentru perioada de sarbatori, slujba de binecuvantare a Noului An, care se savarșea la miezul nopții trecerii dintre ani, va fi savarșita…

- Patriarhia Romana a schimbat ora la care organizeaza slujba trecerii dintre ani, pentru a respecta restricțiile de circulație in vigoare in timpul starii de alerta. Potrivit Patriarhiei Romane, slujba de Binecuvantare a Noului An 2021 va avea loc in ultima zi din 2020, imediat dupa slujba Vecerniei.…

- Patriarhia Romana a schimbat ora la care organizeaza slujba trecerii dintre ani, pentru a respecta restricțiile de circulație in vigoare in timpul starii de alerta.Slujba de Binecuvantare a Noului An 2021 va avea loc in ultima zi din 2020, imediat dupa slujba Vecerniei. In anii anteriori, era ...

- "In ziua de marti, 22 decembrie, dupa terminarea Sfintei Liturghii, la Catedrala patriarhala va fi oficiata o slujba de pomenire a eroilor care s-au jertfit in decembrie 1989 pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului roman. Aceasta slujba de pomenire va fi savarsita in toate bisericile si…

- Patriarhia Romana saluta vestea buna a apariției vaccinului care ar putea diminua și stopa actuala pandemie, insa Biserica nu se poate pronunța in probleme de ordin strict medical, transmite Vasile Banescu, purtator de cuvant al Patriarhiei Romane. „Pentru succesul campaniei de vaccinare anti-Covid…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, face precizari despre poziția Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), referitor la campania de vaccinare anti-Covid-19. Patriarhia Romana saluta vestea buna a apariției vaccinului care ar putea diminua și stopa actuala pandemie, insa Biserica nu se…

- Racla cu moastele Sfantului Ierarh Ioan Gura de Aur au fost scoase pentru inchinare la Catedrala Mantuirii Neamului, care va serba hramul de toamna. Reprezentanții Patriarhiei spun ca slujba va fi oficiata afara, iar "credinciosii care vor participa in curtea lacasului de cult sunt deja obisnuiti sa…

- In urma deciziei ca doar bucureștenii sa poate participa la pelerinaj, mai mulți protestatari din țara au anunțat ca vor veni cu autocare pline de pelerini pe dealul Patriarhiei. Citește și: Conditii riguroase la pelerinajul la Sf Dimitrie: durata de expunere a moastelor va fi redusa, iar…