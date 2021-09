Când are loc sărbătoarea de Halloween în anul 2021 Multa lume așteapta cu nerabdare sarbatoarea de Halloween. Deși nu este o tradiție romaneasc, a luat amploare și in țara noastra in ultimii ani. Cand are loc sarbatoarea de Halloween in anul 2021? Cand are loc sarbatoarea de Halloween in anul 2021 Hallowenul a devenit extrem de mediatizat și in Romania. El este sarbatorit in fiecare an, in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Civilizatiile vechi considerau ca in aceasta noapte sufletele celor morti se intorc printre cei vii. Pentru a le alunga si a se face nedoriti, oamenii au ales sa se imbrace in costume infricosatoare si sa-si decoreze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

