Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca nu s-a discutat inca nici in coalitia de guvernare, nici in Guvern despre plafonarea pretului sau reducerea accizei la carburant.

- REȘIȚA – Pe emailul redacției a sosit aseara un anunț privind un protest in municipiul Reșița privind creșterea prețurilor carburanților! Mai exact, toți nemulțumiții sunt invitați la un protest pașnic, vineri, in jurul orei 20, cu pancarte, in zona Calnicel, unde vor fi blocate ambele sensuri de mers.…

- Un protest masiv se anunța, in toata țara, pe fondul cresterii accelerate a preturilor la carburanti. Romanii vor sa faca proteste in toata țara la finalul lunii iunie dupa explozia de prețuri la carburanți. Prețurile la motorina au ”sarit” de mai multe zile de 9 lei pe litru, iar cele la benzina nu…

- “E timpul sa facem ceva, ieșiti in strada, blocați pompele! Este imposibil si inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului sa depașeasca 9 lei/litru”, este unul dintre mesajele lansate de inițiatorul protestului. Șoferii din toata țara sunt invitați sa participe la un protest foarte amplu,…

- Romanii se pregatesc sa iasa din nou in strada pentru a protesta impotriva prețurilor uriașe de la pompa. Oamenii sunt motivați de manifestația inedita din Polonia, unde șoferii au blocat numeroase benzinarii in semn de protest fața de creșterea prețurilor la combustibil. Pompele au fost blocate de…

Petrolul american a scazut sub 100 de dolari dupa ce Rusia a declarat ca va "reduce drastic" asaltul asupra Kievului, iar Brent, referința mondiala, a pierdut 5,4%, anunța Reuters.

- Șoferii de camioane au declarat ca vor continua o greva planificata iniția pentr 12 zile „la nesfarșit” dupa ce o intalnire cu ministrul spaniol al Transporturilor s-a incheiat prin respingerea unui pachet de sprijin de 1 miliard de euro (1,10 miliarde de dolari) menit sa amortizeze din scumpirea carburanților,…

- Pretul unui litru de combustibil a ajuns la un nivel record din ultimii 20 de ani, ii tenteaza pe unii soferi sa renunte la automobil. Totusi, mecanicii si instructorii auto au sfaturi despre cum se poate economisi combustibilul chiar si in proportie de 50 la suta.