Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Timișoara și București, și Craiova are de astazi un maraton de vaccinare. Timp de 8 zile, pe stadionul Ion Oblemenco din oraș, doritorii se vor putea vaccina non-stop sub deviza „Ia-ti revansa! Vaccineaza-te!”. Oamenii nu s-au grabit insa sa se vaccineze. La primele ore, pe stadion erau mai mulți…

- Valeriu Gheorghita, medicul care coordoneaza campania nationala de vaccinare, a anunțat, la Digi24, ca la nivel european se asteapta ca „la inceputul lunii iulie”, sa fie implementat certificatul verde care sa permita persoanelor sa calatoreasca in tarile Uniunii Europene. Gheorghița a remarcat faptul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca in prezent, in Romania, numai cine nu doreste sa se vaccineze nu poate face acest lucru, precizand ca pe masura ce vor fi mai multe persoane vaccinate, circulatia virusului in randul populatiei va scadea. Valeriu…

- Premierul Florin Citu a ajuns, vineri, 7 mai la Sala Palatului, unde are loc unul dintre maratanele de vaccinare din București. Intr-o scurta declarație, Cițu a spus ca „incepand de azi, in Romania, caz poate unic in Europa, puteți sa va vaccinați fara programare, va alegeți centrul și mergeți sa va…

- Maratonul vaccinari, cu un succes de rasunet, nu doar in Rominia, inceput la Timisoarta cupride, ca Revolutia, toata tara. Valeriu Gheorghița, șeful campaniei naționale de vaccinare, a declarat duminica seara la Digi24 ca, pentru maratonul de vaccinare din weekend-ul 7-9 mai din București, s-a luat…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat la Digi24 ca maratonul vaccinarii de la Bucuresti, programat pentru week-endul 7-9 mai , va fi organizat impreuna cu evenimente sociale, artistice si culturale, precum concerte in aer liber. Conform lui Valeriu Gheorghița, aceasta masura…

- Un medic de la Institutul National de Sanatate a anuntat ca in cazul a 378 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 analiza de secventiere indica prezenta tulpinii britanice a virusului, iar dintre acesti bolnavi 29 sunt copii. In alte patru cazuri au fost identifcate tulpina braziliana si cea sud-africana.…

- Se va putea renunța la masca „cand se va ajunge la imunizarea colectiva” Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie în…