Inscrierea elevilor pentru examenul maturitații, pentru prima sesiune, are loc in perioada 31 mai – 4 iunie. Totodata, pe 4 iunie se vor incheia cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, potrivit Ministerului Educației. Prima proba a examenului de Bacalaureat – 14-16 iunie se desfașoara evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A – 16-17 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B – 18-23 iunie are loc evaluarea competențelor digitale – proba D – 23-25 iunie, evaluarea competențelor lingvistice intr-o…