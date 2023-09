Stiri pe aceeasi tema

- Echinocțiul de toamna are loc in acest an pe data de 23 septembrie, la ora 09.50. Este data in care ziua este egala cu noaptea. Evenimentul marcheaza debutul toamnei din punct de vedere astronomic, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstițiul de iarna,…

- La fel ca in fiecare an, echinocțiul de toamna vine cu efecte puternice asupra a doua zodii din horoscop. Acest fenomen se va produce in data de 23 septembrie, in ziua de sambata, iar nativii vor avea parte de o schimbare majora in ceea ce privește felul in care se simt.