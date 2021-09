Concursul muzical Eurovision a fost afectat și el de pandemia de coronavirus, insa de acum organizatorii sunt mai pregatiți și știu cum vor gestiona situația. Cand are loc concursul muzical Eurovision din 2022? Cand are loc concursul muzical Eurovision din 2022 Eurovision 2022 este unul dintre cele mai așteptate evenimente de anul viitor. Anul acesta, in seara de 22 mai 2021, show-ul și-a desemnat caștigatorii venind cu surprize neașteptate. Roxen, artista care a reprezentat Romania nu a avut șansa de a urca pe scena de la Rotterdam, in cea de-a 65-ediție, iar reprezentanții Italiei au ieșit…