Stiri pe aceeasi tema

- Marele violonist britanic Nigel Kennedy se intoarce in Romania pentru un eveniment special: Bach & Gershwin, doua epoci muzicale diferite ce vor fi interpretate cu maiestrie si culoare de catre virtuozul artist. Concertul va avea loc toamna aceasta, pe 8 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti.

- Cantareata belgiana Lara Fabian sustine un concert sambata, de la ora 20:00, la Sala Palatului din Bucuresti, scrie Agerpres. Concertul face parte din turneul mondial de promovare a albumului 'Camouflage'.

- Organizatorii anunta ca o categorie de bilete la concertul „Three Letters From Sarajevo" pe care Goran Bregovic si orchestra sa il vor sustine la Sala Palatului din Bucuresti, pe 2 aprilie, este sold...

- O categorie de bilete la concertul pe care Goran Bregovic si orchestra sa il vor sustine la Sala Palatului din Bucuresti, pe 2 aprilie, este sold out, au anuntat organizatorii. Invitat special la eveniment va fi grupul Bosquito, scrie NEWS.RO .Citeste si: Guvernul A APROBAT: Plafon MARIT la…

- Oprișan, despre protestatarii veniți la Congresul PSD: ”Ne facem de ras in lume” . In momentul in care a sosit la Congresul PSD, șeful Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a declarat ca ”ne facem de ras in lume” din cauza protestatarilor anti-PSD, prezenți și ei in fața Salii Palatului din…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert special de Martisor la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island”, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island“, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule exotice, unde fanii…

- Așa cum au anunțat zilele trecute, social-democrații au stabilit sa se reuneasca intr-un Congres Extraordinar in cel mai scurt timp posibil. Conform Stiripesurse.ro, acest Congres va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului din București....