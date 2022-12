Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a salutat, miercuri, decizia de a permite Croatiei sa intre in Spatiul Schengen si a declarat ca Bulgaria si Romania ar trebui sa urmeze si ele "in curand", relateaza Associated Press. Vorbind in fata Parlamentului german, inainte de a pleca la Bruxelles pentru Consiliul…

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat miercuri ca este in interesul Germaniei și al Europei ca restul țarilor din Balcani sa adere la Uniunea Europeana. In același timp, Scholz a spus ca Romania și Bulgaria ar trebui sa intre in Spațiul Schengen „in curand”.

- Chiar daca bulgarii aveau oarecare indoieli cu privire șansele țarii lor de a intra in Schengen, votul negativ dat de Austria și Olanda a produs mare suparare la Sofia. Președintele Rumen Radev spune ca securizarea frontierelor externe ale UE este imposibila fara admiterea Bulgariei in spațiul Schengen,…

- Zi istorica pentru Romania Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc astazi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne JAI , avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia. Subiectul cel mai important din ultimul…

- Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard . „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta. Factorul…

- Premierul Nicolae Ciuca saluta raportul pozitiv emis de Colegiul Comisarilor din Comisia Europeana(CE) privitor la admiterea Romaniei in Spatiul Schengen si apreciaza ca acesta confirma eforturile tarii noastre din ultima perioada si ii consolideaza statutul de candidat serios la integrare. „Este inca…

- Ungaria a pledat iarași, prin vocea ministrei Justiției Judit Varga, in favoarea negocierilor pentru incheierea razboiului din Ucraina. Intr-un interviu acordat revistei conservatoare americane The National Interest , Varga a criticat și sancțiunile europene impuse Rusiei, sancțiuni pe care chiar Budapesta…

- „Aderarea la Spațiul Schengen este, pentru Romania, un obiectiv de țara cu imense mize economice, administrative, sociale și de securitatea. In toate documentele europene, Spațiul Schengen este caracterizat ca fiind ”o realizare indispensabila a Uniunii Europene”, parte a ADN-ului Europei, cel mai…