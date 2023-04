Stiri pe aceeasi tema

- 369 de locuri de munca disponibile la Botoșani. Vezi LISTA comunicata de AJOFM 369 de locuri de munca sunt disponibile astazi la nivelul județului Botoșani, conform datelor centralizate de AJOFM Botoșani de la agenții economici. Iata și lista completa cu locurile de munca comunicate de AJOFM Botoșani:…

- Un bebeluș de doar un an a fost gasit spanzurat alaturi de tatal sau, intr-un apartament din Alba Iulia. Parinții copilului erau desparțiți, iar mama a cerut ajutorul autoritatilor, dupa ce fostul partener nu a mai raspuns la telefon. Deși femeia și-a exprimat ingrijorarile privind siguranța copilului,…

- Un barbat si fiul sau, in varsta de un an, au fost gasiti spanzurati intr-un apartament din Alba Iulia. Politistii ancheteaza o posibila crima, urmata de o sinucidere. Barbatul ar fi vrut sa se razbune pe mama copilului, care nu a vrut sa se impace cu el. Femeia a suferit un soc si a fost dusa la spital. …

- Descoperirea macabra a fost facuta in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01,00, care au patruns in apartament dupa ce au fost alertați prin apel la 112 de mama copilului care era ingrijorata de unele mesaje primite de la fostul partener, a transmis IPJ Alba, citat de Agerpres . Pentru inceput,…

- Daca vorbim despre un copil doar de cateva luni, nu ar trebui sa iți faci inca griji in legatura cu incalțamintea adecvata pentru acesta. Este suficient daca ii iei cateva perechi de botoșei. Cand ar trebui sa iți faci griji cu adevarat? In medie, dupa varsta de un an, cand cel mic incepe sa faca […]…

- Dormitorul trebuie sa fie pentru cel mic spațiul perfect de relaxare și odihna, dar și pentru joc și invațare. Este locul in care iși petrece cea mai mare parte a timpului, dupa orele de gradinița sau școala.De aceea, amenajarea acestuia in funcție de anumite criterii este deosebit de importanta.…

- „Tatal meu nu ar trebui sa fie prezentat ca o poveste de succes pentru ca nu s-a bucurat de nimic”, a declarat joi fiul fostului baron al drogurilor Pablo Escobar, deplangand ca multi tineri viseaza sa calce pe urmele tatalui sau, glorificat intr-un serial pe Netflix.

- "Aceste perioade calde sunt tot mai frecvente in timpul iernii. Cele mai importante temperaturi le-am avut tot in partea de sud a tarii - 15 grade la Bucuresti si 16 in judetu Dambovita. Sunt temperaturi cu mult peste ce ar fi normal in aceasta perioada.Ar trebui sa avem temperaturi maxime cuprinse…