Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Serbuc, presupusul criminal al Anei Maria, fetița de 12 ani gasita decedata in lada unui pat, in București, a fost prins in Olanda. Principalul suspect se afla la aceasta ora in custodia autoritaților olandeze, urmand ca acesta sa fie adus in Romania, potrivit surselor judiciare, citate de…

- Marcel Ilie Șerbuc, barbatul suspectat de uciderea fetitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze. Acesta a fost reținut in urma cooperarii dintre Poliția Romana și autoritațile din Regatul Țarilor de Jos,…

- Presupusul criminal al fetiței de 12 ani a fost prins, dupa ce atat poliția din Romania, cat și cea din Olanda au depus eforturi uriașe. Tatal Anamariei, fetița care a fost gasita moarta in lada unei canapele, a facut primele declarații, dupa aflarea veștii ca Marcel Șerbuc se afla pe mana poliției.

- In cursul zilei de azi, Marcel Șerbuc, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani, al carui trup a fost gasit in lada unei canapele a fost prins de autoritați in olanda, in localitatea Tiel. Potrivit informațiilor in momentul in care a fost capturat de oamenii legii, acesta se afla singur…

- Barbatul suspectat ca a ucis-o pe fata de 12 ani, al carei trup neinsuflețit a fost gasit in lada canapelei intr-un apartament din București, a fost prins in Olanda, dupa ce Poliția l-a dat in urmarire internaționala. Procedurile de extradare catre Romania sunt acum in derulare. Poliția Romana arata…

- Dupa ce a fost audiata in Spania, prin sistem videoconferința, mama fetiței de 12 ani gasita fara suflare in lada de la canapea, intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, a fost eliberata și se afla in drum spre Romania. La audierile din Spania, mama copilei gasite decedata intr-un apartament…

- Prinsa și audiata in Spania, mama fetiței ucise intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei a fost lasata in libertate, deși inițial a fost reținuta pentru 24 de ore. Femeia a discutat prin videoconferinta cu polițiștii romani. Autoritațile de la noi coopereaza cu cele europene, in speranța ca partenerului…