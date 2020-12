Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aflarea rezultatelor la alegerile parlamentare, se așteapta sa fie parafata și alianța dintre USR PLUS și PNL pentru Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș. In Timiș, alegerile generale de duminica au fost caștigate de catre USR PLUS, care a obținut 54.329 de voturi, adica 29,21%…

- La sfarșitul zilei de azi putem avea un vicepreședinte PNL și un vicepreședinte USR PLUS la Consiliul Județean Timiș, a transmis Cristian Moș cu o ora inainte de inceperea ședinței online a administrației județene. „Este nevoie doar de voința politica pentru o majoritate USR PLUS-PNL și pentru ca acest…

- Alin Nica a acuzat astazi USR-PLUS ca prefera alianțe cu PSD sau cu Pro Romania, in timp ce sursele PRESSALERT.ro au dezvaluit ca chiar liberalii forțeaza aceasta direcție pentru cei cu care ar putea sa formeze lesne majoritați in Consiliul Local Timișoara și in Consiliul Județean Timiș. „Alin Nica…

- Negocierile dintre PNL și USR PLUS pentru majoritațile din Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș au „implodat” in ultimele minute de discuții, cele doua parți anunțand ca nu au ajuns la un numitor comun. „Sunt dezamagit de atitudinea de astazi a PNL care a decis, in cateva minute, dupa…

- Sociologul Mircea Kivu prezinta un grafic privind votul politic la alegerile locale din care rezulta ca PNL a castigat acest scrutin la o diferenta de 4% fata de PSD. Ciolacu continua sa sustina ca PSD este castigator. Din graficul prezentat de Mircea Kivu, dupa includerea in calcul a voturilor exprimate…

- Numaratoarea parțiala a voturilor arata ca noul președinte al Consiliului Județean Timiș este Alin Nica – PNL care a obținut 39% din voturile timișenilor. Pe locul al doilea este Cristian Mos – USR-Plus cu 21% din voturi, iar pe pozitia a treia e Calin Dobra – PSD cu 18 procente. Pentru Consiliul Județean,…

- In lipsa exit poll-urilor in Timisoara, Dominic Fritz si Cristian Mos, candidatii USR-Plus la primarie, respectiv Consiliul Judetean Timis, au aplaudat victoria lui Nicusor Dan de la Bucuresti.

- Guvernul a stabilit regulile speciale de protectie sanitara la alegerile locale ce se vor desfasura la data de 27 septembrie, astfel ca alegatorii vor trebui sa se dezinfecteze la intrarea si la iesirea din sectia de vot, iar cartea de identitate va trebui atinsa doar de ei.