- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Romanii vaccinati cu Pfizer ar putea fi chemati pentru a treia doza. Valeriu Gheorghita spune ca așteapta sa vada ce arata studiile stiintifice, dar si ce va decide Organizatia Mondiala a Sanatatii. ”E posibil sa se identifice anumite segmente populationale la care sa se recomande cea de-a treia doza…

- Deputatul social – democrat Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), considera ca ideea implicarii maneliștilor in campania de vaccinare este buna, dar sunt necesare trei condiții. In primul rand, trebuie asigurata o finanțare dedicata, in caz contrar rezultatul…

- Directorul medical al BioNTech a declarat ca oamenii vor avea nevoie, cel mai probabil, de o a treia doza de vaccin Covid-19, deoarece imunitatea impotriva virusului scade. Dr. Ozlem Tureci, cofondator al BioNTech, firma care a dezvoltat un vaccin in parteneriat cu Pfizer, a afirmat, de asemenea, ca…

- Accident de producție la o fabrica din Baltimore, SUA, care producea vaccinuri impotriva coronavirusului. Lucratorii nu au respectat protocolul și au combinat greșit substanțele, contaminand cel puțin 15.000.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson. Autoritațile federale au recunoscut situația și au atribuit…

- Miercuri, 3 martie, a fost efectuat vaccinul cu numarul 1.000.000 in Romania. Campania de vaccinare in masa a populației țarii a inceput oficial pe 27 decembrie 2020. „Va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita.…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…