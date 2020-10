Stiri pe aceeasi tema

- Ca tara noastra sa poata sa produca acest medicament ar trebui alocata o perioada lunga de timp. De asemenea, guvernantul adauga ca din discutiile cu producatorii de medicamente a aflat ca acest lucru nu se poate intampla in umratorii doi ani. "Noi am avut discutii inca din vara (pentru a…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat ca medicamentul Remdesivir, folosit in tratarea cazurilor COVID-19, nu va fi fabricat in Romania mai devreme de 2022. Argumentul? "Nu exista linie tehnologica"."Anul acesta și anul viitor nu vom produce Remdesivir, pentru ca nu exista linie tehnologica", a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania ar putea beneficia de un vaccin anti-Covid-19 in primul trimestru al anului viitor, urmand ca pana la mijlocul anului viitor acesta sa poata fi produs și in țara noastra.Nelu Tataru a anunțat ca deja Comisia Europeana a semnat contracte cu doua…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat aseara ca prima transa de vaccinuri anti-COVID ar putea ajunge in Romania in luna decembrie. Intr-o intervenție televizata ministrul Sanatatii a explicat aseara ca la una dintre firmele cu care Comisia Europeana are contracte vaccinul a intrat intr-o pauza…

