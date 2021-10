Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vreau sa conving pe nimeni sa se vaccineze, dar adresez doua intrebari: oare ar fi fost inteligent din partea noastra ca valul patru sa ne gaseasca pregatiti? Pentru ca este deja valul patru si nu este un val, de fapt este un tsunami, dupa cum observam. Si a doua intrebare: cate vieti ar fi putut…

- Medicul Valeriu Gheorghița a facut inca un apel la vaccinare anti-Covid și a subliniat ca este singura cale de a depași valul 4 al pandemiei, care este atat de virulent din cauza variantei Delta și duce la mii de imbolnaviri zilnic. Romania e in acest moment in scenariul in care era Italia in primele…

- Doctorul Emilian Imbri, expert in sanatate publica, fostul manager al Spitalului Victor Babeș, din Capitala, estimeaza ca, spre finalul anului, este posibil sa vedem cum numarul infectarilor va incepe sa scada.”Bine, vom numara pierderile. Mulți iși vor plange decedații”, a spus medicul.Cu toate acestea,…

- Cifra record pentru valul 4 al pandemiei in Romania. Bilanțul zilnic a trecut de 11.000 de cazuri.Cifra record pentru valul 4 al pandemiei in Romania. Bilanțul zilnic a trecut de 11.000 de cazuri. 208 pacienți au murit, iar pe ATI sunt 1.267, din care 17 copii.

- Numarul mare de infectari și decese pare sa trimita bistrițenii in centrele de vaccinare. Potrivit unor date oferite de Instituția Prefectului, numarul de persoane vaccinate zilnic la nivelul județului a crescut fața de saptamana trecuta de 5 ori. Valul 4 al pandemiei de Covid-19 face ravagii in Romania,…

- Daca vineri și sambata in țara noastra s-au inregistrat peste 1000 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV-2 in doar 24 de ore, duminica numarul infectarilor a scaut un pic, fiind raportate doar 868 de cazuri noi.Cu toate astea, nu putem rasufla ușurați, și asta deoarece 269 de persoane sunt…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, 517 noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au murit 9 romani care erau infectați cu SARS-COV-2. La terapie intensiva sunt internati 190 de pacienti cu COVID-19, numarul inregistrand o crestere fata de ziua anterioara.…

- Un numar de 403 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 56 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Vineri au fost raportate 49 de cazuri la terapie intensiva. Pe teritoriul Romaniei, 980…