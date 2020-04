Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului National de Boli Infectioase “prof. Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, a estimat ca romanii vor putea iesi la munca fara restrictii spre jumatatea lunii iulie. “Daca stam potoliti in aceste patru – cinci zile, estimez ca undeva la jumatatea lunii iulie. (…) Daca nu stam potoliti,…

- Directorul Institutului National de Boli Infectioase „Prof. Matei Bals“, Adrian Streinu-Cercel, estimeaza cand vom putea circula fara restricții, și, totodata, adreseaza un mesaj de avertizare pentru romani. Vezi recomandarile medicului cu privire la noaptea de Inviere. Previziuni sumbre pentru Paște…

- Directorul Institutului National de Boli Infectioase ‘prof. Matei Bals’, Adrian Streinu-Cercel, a estimat joi seara ca, in contextul pandemiei de COVID-19, romanii vor putea iesi la munca fara restrictii spre jumatatea lunii iulie. ‘Daca stam potoliti in aceste patru – cinci zile, estimez ca undeva…

- Directorul Institutului National de Boli Infectioase „Prof. Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, a estimat joi seara ca, in contextul pandemiei de COVID-19, romanii vor putea iesi la munca fara restrictii spre jumatatea lunii iulie.

- Streinu-Cercel a declarat ca romanii iși vor putea relua munca și activitațile zilnice la jumatatea lunii iulie, doar daca in perioada sarbatorilor Pascale vor respecta masurile de distanțare sociala. In caz contrar, „daca nu stam potoliți, nici pana la anu nu mai scapam”. „Distanțarea sociala este…

- Directorul Institutului National de Boli Infectioase "prof. Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel, a estimat joi seara ca, in contextul pandemiei de COVID-19, romanii vor putea iesi la munca fara restrictii spre jumatatea lunii iulie. "Daca stam potoliti in aceste patru - cinci zile, estimez ca undeva…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in videoconferinta sustinuta duminica seara, de la Vila La 1, unde se afla in izolare, ca romanii din Italia, zona cu focar de coronavirus, pot veni acasa, chiar daca se instituie starea de urgenta, insa vor fi bagati obligatoriu in carantina timp de 14 zile. "Le…

- Romanii din Italia spun ca nu vor veni in țara de Paște, de teama coronavirusului, pentru a nu sta in carantina in Romania. Ei țin, astfel, seama de avertismentul medicului Adrian Streinu Cercel, seful Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, anunța MEDIAFAX.Irinel Pop studiaza…